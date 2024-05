Présentation

Designer graphiste, issue d’une formation aux Beaux-arts de Toulouse et au GRETA-Olivier de Serres en Design textile et environnement, je souhaite aujourd’hui relier ce qui m’a inspiré au cours de ces dernières années : design graphique, matière et motif.

Installée en Bourgogne, à Semur-en-Auxois, j’ai mis en place une idée qui me tient à cœur depuis quelques années, la réalisation de feuille à partir de chutes de papiers. Un moyen de recycler et de garder une trace de certains livres ou de feuilles volantes imprégnées d’histoires, pour ainsi leur donner un nouvel usage.

De cette réflexion, naissent plusieurs possibilités de création :

Proposer l’utilisation de ce papier recyclé pour répondre aux commandes de production graphique

(carte de visite, papier en-tête…)

Réalisation de carnets à multiples usages et formats (carte postale et divers choix de papeterie)

Création et réalisation de divers objets (luminaire, paravent…)

Dans ce site, vous trouverez un aperçu de quelques projets et de recherches graphiques, ainsi que plusieurs types de papier recyclé et leurs déclinaisons.

Au plaisir de répondre à vos questions et à vos suggestions pour envisager de nouveaux partenariats créatifs.

Mathilde Langot